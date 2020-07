Guendalina Tavassim, in vacanza con il marito Umberto D’Aponte e i figli, da Porto Rotondo, in Sardegna, infiamma Instagram.

Visualizza questo post su Instagram 🌙 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 30 Lug 2020 alle ore 10:26 PDT

Bellissima e orgogliosa della sua bellezza, Guendalina Tavassi, rilassata in vacanza, si gode il mare e il sole della Sardegna regalando ai fans foto in cui sfoggia outfit spettacolari che mettono in risalto le sue forme esplosive. Per una serata a Porto Rotondo, la Tavassi sfoggia un vestitimo molto corto che lascia scoperte le gambe perfette.

“Che eleganza Guendalina”, “Che gambe favolose”, “Che spettacolo”, “Che sventola”, “Che gnocca che sei. Complimenti. Sei il sogno di tutti gli uomini italiani compreso me”, scrivono i fans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Sabrina Salerno, cambio di costume: questa volta li fa impazzire tutti – FOTO

Guendalina Tavassi: la foto di famiglia conquista tutti

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 28 Lug 2020 alle ore 12:18 PDT

Spensierata, allegra e molto ironica, Guendalina Tavassi, anche in vacanza, regala ai fans tantissimi momenti delle sue giornate mostrando come trascorre le sue giornate in spiaggia con i figli Cloe e Salvatore e il marito Umberto D’Aponte. Proprio una foto con la sua famiglia ha conquistato tutti. Circondata dai suoi amori, Guendalina appare ancora più bella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo, nuovo completo intimo è una bomba: lo slip è da infarto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🌴 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 28 Lug 2020 alle ore 5:11 PDT

Mamma di tre figli, Guendalina, nel corso degli anni, è diventata ancora più bella. Dopo aver conquistato la popolarità con il Grande Fratello, la Tavassi è riuscita a conquistare sempre di più il suo pubblico che adora seguirla sui social. Sul suo profilo Instagram, spesso, sono protagonisti anche i figli e il marito con cui dà vita a simpatici siparietti. Anche in vacanza, le scenate di gelosie e i contrattempi non mancano mai per la gioia dei suoi followers che si divertono a seguire le sue avventure.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.