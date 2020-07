Ha vinto Sanremo 1995, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo del 1995 ha visto la consacrazione di Giorgia che con “Come saprei” vince sia la competizione canora che il premio della critica

L’edizione del 1995 del Festival di Sanremo è ricordata sopratutto per il filotto di premi messi a segno dalla vincitrice Giorgia. Con “Come saprei” infatti la cantante romana entra nella storia della kermesse riuscendo a conquistare al premio per la categoria Big, quello della critica, il Premio radio/Tv e quello autori. Mai nessuno prima di Giorgia era riuscita a portarsi a casa ben 4 riconoscimenti. Quell’edizione resterà negli annali della televisione italiana anche grazie ad un insolito episodio che vide protagonista Pippo Baudo, per la quarta volta di seguito conduttore del Festival insieme ad Anna Falchi e Claudia Koll. Durante una delle serate infatti uno spettatore, Giuseppe Pagano, inscenò un tentativo di suicidio minacciando di buttarsi da una balconata dell’Ariston. Per fortuna solo stupore e spavento per la sala grazie all’intervento di Pippo Baudo che lo trasse in salvo tra gli applausi. Il secondo posto del Festival venne conquistato dalla coppia Morandi – Cola con “In amore“, terza classificata Ivana Spagna che, dopo i successi disco, ha partecipato a Sanremo con “Gente come noi“. Quell’edizione va inoltre ricordata per la partecipazione di due volti noti dello spettacolo che si sono cimentati nella competizione canora. Fiorello con “Finalmente tu” riuscì a posizionarsi quinto mentre Lorella Cuccarini, dopo aver solcato l’Ariston come conduttrice, ha conquistato il decimo posto con “Un altro amore no“. I Neri per caso con l’originale “Le ragazze” cantata a cappella conquistano la sezione giovani del Festival di Sanremo.

La vincitrice di Sanremo 1995

Giorgia ha vinto la 45sima edizione del Festival di Sanremo con “Come saprei” percorrendo da lì una straordinaria carriera che l’ha portata a diventare una delle cantautrici più conosciute ed amate anche a livello internazionale. Recentemente Giorgia, ha aderito al progetto “I love my radio” che ha lo scopo di scegliere tra 45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 al 2019, quella della nostra vita. Per il progetto la cantante romana ha creato la cover di una delle canzoni simbolo di Loredana Bertè “Non sono una signora“, brano che vinse anche l’edizione del Festivalbar 1982.

Classifica dei 20 Campioni in gara al Festival di Sanremo 1995

1º Giorgia Come saprei

2º Gianni Morandi e Barbara Cola In amore

3º Ivana Spagna Gente come noi

4º Andrea Bocelli Con te partirò

5º Fiorello Finalmente tu

6º Danilo Amerio Bisogno d’amore

7º Lighea Rivoglio la mia vita

8º 883 Senza averti qui

9º Antonella Arancio Più di così

10º Lorella Cuccarini Un altro amore no

11º Mango Dove vai

12º Giorgio Faletti L’assurdo mestiere

13º Trio Melody Ma che ne sai… (…se non hai fatto il piano-bar)

14º Gigliola Cinquetti Giovane vecchio cuore

15º Massimo Ranieri La vestaglia

16º Drupi Voglio una donna

17º Toto Cutugno Voglio andare a vivere in campagna

18º Sabina Guzzanti e La Riserva Indiana Troppo sole

19º Loredana Bertè ANGELI & angeli

20º Patty Pravo I giorni dell’armonia

