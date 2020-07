Sondaggi, la Lega perde ancora: il Pd adesso è davvero vicino. Risalgono anche M5s e FdI. Il Carroccio a meno 11 punti dallo scorso anno

Prosegue il calo costante della Lega. Il partito del nord perde sempre più consensi. Il tutto è iniziato dal Papete per poi accelerare dalla crisi sanitaria in avanti. Ixè stima Salvini al 22,7%, mentre per Demopolis due giorni fa il Carroccio era al 25,4. Il calo è percepito, insomma, da più enti specializzati nei sondaggi. Pd e Lega si avvicinano sempre, più per il calo del partito del Nord che per la risalita del Pd. Quest’ultimo si è ormai stabilizzato tra il 20 e il 22% da un po’. Secondo Ixè ora i dem sono vicini al 22 mentre il Movimento 5 Stelle risale al 16,7%. Nel centrodestra confermata l’ascesa di Fratelli d’Italia. Ora è al 14,5 il partito guidato dalla Meloni.

Leggi anche > Tutto sul nuovo stato di emergenza

Crollo del Carroccio, area di Governo in crescita

E’ tutta la maggioranza di governo che risale posizioni e consensi durante questa pandemia. La gestione positiva della trattativa europea per il Recovery found ha prodotto sensazioni positive ulteriori negli elettori nei confronti delle forze di maggioranza. La tendenza generale è di crescita come anche per i due partiti più piccoli di maggioranza, Italia Viva e Leu. Abbastanza stazionaria la situazione di Forza Italia, che nelle ultime settimane ha perso tre senatori che sono entrati nel gruppo misto e sostanzialmente a sostegno del governo.

Leggi anche > Covid, il primato degli Usa

Dopo Romani e Quagliariello è toccato a Sandra Lonardo, lady Mastella, a lasciare Forza Italia per andare nel Misto. Manovre politiche incrociate anche con le regionali alle porte. Mastella appoggerà il candidato Pd in Campania, vale a dire Vincenzo De Luca.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter