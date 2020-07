Inps, rimborso 730 pensionati: in arrivo tutti i dettagli

Rimborso 730, l’Inps annuncia: in arrivo le prime somme con gli assegni di agosto 2020. Altri dettagli nel cedolino della pensione online

L’Inps annuncia tutti i dettagli riguardo al rimborso del 730 per i pensionati. Il 27 luglio 2020 è stata data la notizia in correlazione al fatto che coloro che ne hanno diritto possono ritirare in anticipo le pensioni di agosto presso gli uffici di Poste italiane, seguendo il calendario in ordine alfabetico. Le prime somme riguardanti il rimborso 730 pensionati arriveranno con gli assegni di agosto 2020. Ma capiamo nel dettaglio qual è la situazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Supermercati e risparmio: quali sono i più economici dove fare la spesa

Inps, rimborso 730 pensionati. I dettagli