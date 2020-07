Maddalena Corvaglia, tre lati B: c’è da stare male – FOTO

Maddalena Corvaglia sensuale e provocante come non mai su Instagram, lato B in mostra per l’ex velina: ma non è da sola…

E’ stata al velina bionda per eccellenza, nei primi anni Duemila a Striscia la Notizia, componendo una coppia da leggenda con Elisabetta Canalis. Le due sono rimaste amiche e molto legate per anni, prima che un po’ di tempo fa qualcosa si incrinasse tra le due. Pur se le luci della ribalta sono sempre state indirizzate forse maggiormente su Elisabetta, anche Maddalena Corvaglia è una donna che ha saputo risplendere di luce propria. Conduttrice e showgirl brillante e spiritosa, a 40 anni Maddalena mantiene una forma e un fisico assolutamente invidiabili. Non è un caso che su Instagram sia davvero molto seguita, contando oltre 1 milione e 200mila followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maddalena Corvaglia | il costume scivola in acqua | ‘Che incanto’ – FOTO