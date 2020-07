Marilyn Manson annuncia l’uscita del nuovo album “We Are Chaos”, anticipata dal singolo dal quale prende il titolo, accompagnato dal video ufficiale

Uscirà il prossimo 11 Settembre il nuovo album di Marilyn Manson “We Are Chaos”, l’undicesimo progetto discografico del cantante. L’annuncio arriva accompagnato dal primo singolo di lancio, la traccia omonima, e dal suo video ufficiale.

Il disco, composto da dieci tracce, è stato co prodotto da Manson insieme a Shooter Jennings prima della diffusione del Coronavirus e il cantante ha dichiarato come nessuno abbia avuto modo di ascoltarlo prima della sua conclusione. Un progetto quindi che vuole riservare delle sorprese, al pubblico e agli addetti ai lavori.

Le parole di Marilyn Manson sull’album “We Are Chaos”

Parlando dell’album Marilyn Manson lo ha descritto come fosse una sorta di specchio con il quale gli ascoltatori si ritroveranno a fare i conti. “Ci sono così tante stanze, armadi, casseforti e cassetti. Ma nell’animo e nel tuo museo dei ricordi, i peggiori sono sempre gli specchi” ha dichiarato, affermando di essersi impegnato nel domare la sua pazzia. “Prova a non essere un animale” si è detto, per giungere poi alla conclusione che è in realtà l’essere umano per natura a essere il peggiore di tutti.

Per la copertina dell’album è stato scelto un dipinto artistico di Manson, creato appositamente per l’occasione intitolato “Infinite Darkness“. Un buio infinito che sembra voler accogliere e accompagnare il pubblico nell’ascolto dei brani.

Il nuovo singolo di Marilyn Manson “We Are Chaos”

Insieme all’annuncio dell’uscita del nuovo disco il cantante ha pubblicato il primo estratto da esso: il singolo dal quale prende il titolo “We Are Chaos“. Il brano ci permette di farci un’idea sulla direzione che il cantante ha voluto prendere per questo progetto discografico. “Siamo malati, incasinati e complicati / Siamo il caos, non possiamo essere curati” canta, volendo sottolineare la complessità del genere umano. Il singolo è stato accompagnato dal video diretto dal regista Matt Mahurin.

