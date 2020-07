Melita Toniolo le batte tutte: in costume mostra un seno pazzesco – FOTO

Melita Toniolo ha condiviso una foto su Instagram che spacca i display degli smartphone con il suo lato A prorompente e abbondante

Melita Toniolo ha condiviso uno scatto su Instagram in cui è in costume azzurro sotto a un albero rigoglioso ma di rigoglioso c’è anche il suo seno, a dir poco abbondante. La foto è opera del suo compagno ed è, come scrive lei stessa nella didascalia, merito dell’effetto ritratto dell’ i-Phone. La cosa certa è che l’immagine è venuta molto bene. Insieme ad Andrea Viganò, il suo fidanzato, che in arte chiamato ‘Pistillo‘, che di professione fa il comico, sono in vacanza al Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari nella bella Sardegna, terra che ogni anno nella stagione estiva si popola di Vip e personaggi noti e famosi, Covid permettendo.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera la minigonna è corta, ma piovono critiche: il motivo FOTO

La foto di Melita Toniolo in costume