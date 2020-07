Strepitosa Michela Quattrociocche: l’attrice romana in vacanza al mare si scopre quasi del tutto. Ed i suoi followers non credono ai loro occhi per ciò che vedono.

Visualizza questo post su Instagram @flaviapadovan_roma 👙🌅💙 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 30 Lug 2020 alle ore 2:56 PDT

È stupefacente Michela Quattrociocche in costume da bagno. E non ci sono altre parole per descrivere la bellezza dell’attrice romana. La 31enne ex signora Aquilani è attualmente in vacanza a Sabaudia, nota località del litorale laziale spesso frequentata da diversi altri vip.

E lei fa vedere diversi outfit nei quali mette in mostra la pericolosità delle sue curve. Davvero impossibile distogliere lo sguardo. La Quattrociocche è incantevole e straripante come un fiume in piena. Tanta femminilità non può essere contenuta dal costumino di turno. E non a caso gli ammiratori le rivolgono dei commenti incantati ed una pioggia di ‘mi piace’. L’attrice è sempre stata bella e continua ad esserlo.

Michela Quattrociocche, meraviglia della natura

Visualizza questo post su Instagram Noi e il tramonto 🌅❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 29 Lug 2020 alle ore 2:41 PDT

Per quanto riguarda la vita sentimentale, come già accennato, è finito il lungo amore che legava lei ad Alberto Aquilani. L’ex calciatore continua ad essere un punto di riferimento importante per Michela, in virtù dei figli nati all’interno del loro matrimonio. E quindi rispetto ed affetto restano lo stesso, anche se la storia che li teneva uniti come marito e moglie è giunta al termine.

Visualizza questo post su Instagram Challenge accepted #womensupportingwomen thanks @gaialucariello I voted @gu_barnaba @alessiavalerio_ @giuliaelettrago Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 28 Lug 2020 alle ore 4:16 PDT

Aquilani può consolarsi da par suo con le soddisfazioni in ambito lavorativo. Dopo avere smesso con il calcio giocato, l’ex centrocampista di Roma e Juventus ha assunto la nomina di allenatore della Fiorentina Primavera. Dal 2019 collaborava già con il club viola nelle giovanili.