Naike Rivelli e lo spot “basta influencer”, ovviamente lato B out – Foto

Naike Rivelli continua la sua personale battaglia contro le influencer e questa volta lancia addirittura un piccolo spot e un nuovo video provocatorio

Non si ferma Naike Rivelli e tira dritto verso il suo obiettivo. Lei che è sempre controcorrente e non si uniforma mai in questa estate 2020 oltre allo nude yoga per il quale si sta facendo notare da mesi ormai, ha avviato una personale battaglia contro le influencer, contro il loro modo di parlare, di atteggiarsi e di sfoggiare un look sempre eccessivo e costoso.

Prima tra tutte è Chiara Ferragni quella ad essere presa di mira. Del resto è lei la regina delle influencer in Italia e nel mondo e Naike lo sa bene. Ecco perché non smette di ironizzare su di lei e le sue “colleghe” postando una serie di video in cui alterna parole in inglese ed in italiano e scimmiotta le giovani che seguono questa nuova professione del web con smorfie e atteggiamenti.

Questa volta si è addirittura superata con una piccola campagna social e un nuovo video.

