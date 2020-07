Un’insegnante di religione di 62 anni è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale consumatosi a Maderà, comune in provincia di Padova. Ferita, ma in pericolo di vita una ragazza di 26 anni.

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Nel pomeriggio di ieri, una donna di 62 anni è deceduta in un incidente stradale consumatosi a Maserà, comune in provincia di Padova. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo via Terradura, quando ha perso il controllo della sua auto scontrandosi con un altro veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale la 62enne e la conducente dell’altro veicolo, una ragazza di 26 anni. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la donna è deceduta dopo circa due ore dall’arrivo in ospedale. La 26enne rimasta ferita non sarebbe in pericolo di vita.

Padova, perde il controllo dell’auto e si schianta con un altro veicolo: muore insegnante 62enne

Una donna è deceduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio, dopo essere rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale in via Terradura a Maserà, in provincia di Padova. La vittima è Elisabetta Benvenuti, insegnante di religione 62enne originaria di Bari, ma da tempo residente ad Albignasego. Secondo quanto riportato dalla redazione di Padova Oggi, la donna viaggiava a bordo della sua auto, una Fiat Punto, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un’altra vettura, una Seat Ateca condotta da una 26enne.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le due ferite, ed i sanitari del Suem 118. Lo staff medico ha trasportato d’urgenza le due in ospedale, la 26enne a Schiavonia e la 62enne a Padova. Purtroppo, circa due ore dopo dall’arrivo nel nosocomio padovano, la Benvenuti, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, è deceduta per i traumi riportati nell’impatto. La ragazza, invece, si trova ricoverata in ospedale, ma, come riporta Padova Oggi, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti sul tratto stradale teatro dello schianto i carabinieri di Abano Terme che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica ed accertare le cause dell’incidente.