Paola Turani, esplosione di sensualità: lo scatto ricordo che infiamma il web – FOTO

Paola Turani condivide su Instagram la sua quotidianità e alcuni scatti di un anno fa quando era nella magica Santorini

La modella e web influencer bergamasca Paola Turani, oggi è molto amata dal suo pubblico, specialmente quello di Instagram, sul quale vanta circa un milione e mezzo di followers.

Paola è sposata da un anno con Riccardo Serpellini (il Serpella, come lo chiama Paola). Tra i due esiste un’affinità e un’intesa unica nel suo genere: complicità, amicizia, affetto, amore e gioco tra i due, come testimoniano le foto della loro ultima vacanza a Sauris in Friuli Venezia Giulia dove hanno trascorso alcuni giorni in malga assieme ai loro amati cani Nadine e Gnomo.

La 32enne protagonista di passerelle prestigiose come Calvin Klein e Versace, è amata per la sua genuinità che fa trasparire nelle sue numerose stories su Instagram che condivide quotidianamente con i fan. In queste ore è in fermento per la nuova partenza di domani, destinazione Ostuni con piccola sosta di una notte in Abruzzo per dividere le 12 ore di auto che portano nella località pugliese.