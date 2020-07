Raoul Bova si confessa e parla a tutti della sua malattia

Raul Bova si mette a nudo e parla della sua depressione nata in seno alla separazione dalla moglie: “Importante rivolgersi agli specialisti”

Raoul Bova, il grande sex symbol che tutto il mondo ci invidia è un uomo tanto bello quanto riservato. Non ama parlare molto della sua vita privata e cerca di preservarla in ogni modo. A volte però fa qualche eccezione, si apre e racconta ai suoi tantissimi fa aspetti intimi e delicati.

Lo ha fatto qualche tempo fa in cui ha ammesso di aver passato un periodo non facile della sua vita nel momento della separazione da sua moglie Chiara Giordano.

Un momento buio, fatto di depressione e brutti momenti che ne sono derivati. Lo ammesso senza remore Rau Bova e ha invitato a chi soffre di questi problemi a farsi aiutare, a non chiudersi in sé stessi ma di rivolgersi ad uno specialista: “Il mio lavoro mi costringe all’autoanalisi, ma ho fatto anche delle sedute con un terapeuta per capire alcuni passaggi che non riuscivo a risolvere da solo” ha ammesso l’attore.

Leggi anche –>> 4 Ristoranti di Borghese, è effetto celebrità

Raoul Bova si confessa e parla dell’importanza della terapia

Raul Bova ha raccontato del beneficio dell’anima che ha trovato nella terapia e che consiglia a tutti di provare: “a chi si accorge di non avere più il controllo, a chi ha eccessi di pianto, a chi ha tanta rabbia”, ma anche alle persone che non riescono a contenere le emozioni. La strada giusta? Quella di farsi seguire da un terapeuta che aiuta a riordinare “le cose” della propria vita.

L’attore di Ultimo ha confessato che i momenti che ha vissuto non sono stati né belli e né facili ma molto pesanti. “Il malessere mentale è al pari di quello fisico” ha precisato spiegando che la depressione non va sottovalutata. È una malattia che non si vede bene ma c’è e soprattutto che “porta a fare dei grossi danni alle persone che hai accanto”.

Leggi anche –>> Amy Winehouse, la sua vittoria più grande tra le difficoltà

Raul Bova non dimentica tutto questo, un percorso faticoso che ha vinto anche grazie alla fede che nella sua guarigione ha avuto un ruolo importantissimo: “Tutto ciò che ho lo devo a Lui – ha concluso – Ci sono dei momenti nella vita in cui affronti delle difficoltà e sei solo davanti a Dio”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.