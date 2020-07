Rosangela Bessi, ex reginetta d’Italia. All’epoca diciottenne, ora una bellissima mamma. Sapreste riconoscerla? Ecco alcune curiosità sulla donna

Era il 1990: mentre Nuovo Cinema Paradiso vince l’Oscar come miglior film straniero, Microsoft lancia Windows 3, si conclude il processo Calabresi e viene ucciso il Boss della Banda della Magliana, Rosangela Bessi viene incoronata Miss Italia. All’epoca aveva appena 18 anni, oggi è una meravigliosa mamma che vive con la sua famiglia a San Lazzaro di Savena. Ex modella, e ex personaggio televisivo. Sapreste riconoscerla?

Rosangela Bessi, Miss Italia 1990