Supermercati e risparmio: quali sono i più economici dove fare la spesa

Supermercati e risparmio. Vi forniamo la lista delle catene più conveniente in base a dei parametri stabiliti da Altroconsumo, associazione consumatori italiana

Crisi economica o no, l’idea di poter risparmiare denaro da mettere da parte per qualsiasi evenienza o per piaceri e divertimento, non dispiace proprio a nessuno.

Se c’è chi riesce a fare la formica, racimolando sempre a fine mese un gruzzolo da conservare, altri invece proprio non hanno questa capacità.

Ci sono spese che si possono assolutamente ammortizzate, altre invece sono assolutamente necessarie perchè hanno a che fare con la nostra salute e il nostro sostentamento. Per questo motivo ci viene incontro l’associazione consumatori Altroconsumo che ha stilato una classifica interessante delle più importanti catene di supermercati operanti sul nostro territorio, stabilendo quali di esse sono più convenienti ai fini del risparmio.

I supermercati sono stati divisi in tre macro categorie in base ai prodotti venduti: catene dove si vendono prodotti di marca, supermercati con prodotti misti (di marca e non) e per ultima la categoria hard discount, cioè con prodotti economici.

Supermercati e risparmio, la classifica