Anna Boschetti e Andrea Battistelli al falò di confronto finale: lei ammette di aver messo in atto un gioco per fargli del male

Lui 27 anni, lei dieci in più, Anna Boschetti e Andrea Battistelli hanno deciso di partecipare a Temptation Island per risolvere un problema all’interno della loro coppia: lei vuole sposarsi e avere un figlio, lui non si sente ancora pronto.

LEGGI ANCHE -> Zequila attacca Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “Stanno fingendo”

Secondo Anna lui starebbe solo accampando delle scuse non capendo la sua volontà di volersi dedicare prima alla carriera e fare famiglia solo dopo aver raggiunto una certa stabilità economica e personale. Per questo ha deciso di mettere in atto una strategia per farlo ingelosire. Avvicinandosi al tentatore Carlo voleva scatenare una reazione in Andrea che gli facesse capire di non volerla perdere, al punto tale da cambiare idea e desiderare di sposarla e farci un figlio insieme.

Il falò di confronto tra Andrea e Anna

Il gioco di Anna è stato pero’ subito smascherato dalla produzione che ha informato Andrea della falsità della fidanzata. Nel corso delle puntate entrambi hanno mantenuto le proprie posizioni, mentre Andrea ha continuato a ricevere video di Anna in atteggiamenti intimi -seppur forzati- con il tentatore.

Giunti al falò finale i due si sono trovati finalmente faccia a faccia e proprio quest’ultima non si è nascosta dietro a delle giustificazioni davanti alle accuse del giovane riguardo al suo comportamento. “L’ho fatto perchè volevo farti soffrire, volevo che stessi male, perchè tu se mi perdessi soffriresti come un cane”.

Ma Andrea non cambia la propria opinione, “questa non è la donna di cui mi sono innamorato“, dichiara. I due dopo un’accesa discussione ripercorrono insieme il loro percorso nei rispettivi villaggi.

Gli animi si scaldano mentre un punto di incontro sembra lontano. Intanto Filippo sottolinea i sorrisi di Anna che gongola per avergli fatto del male e la coppia continua a discutere fino a quando il conduttore pone la fatidica domanda. “Anna, vuoi uscire con Andrea o da sola?“. Mentre la sua risposta resta vaga, Andrea non ha dubbi. Nonostante tutto vuole uscire con la fidanzata alla quale ribadisce il suo amore. Il responso a questo punto è positivo: la coppia esce quindi dal reality insieme, pur non avendo trovato davvero una soluzione ai propri problemi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, televisione, musica e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter