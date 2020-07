Violante Placido bellezza senza fine: mostra il suo lato migliore – FOTO

Violante Placido, nota attrice di cinema, ha condiviso uno scatto in cui mostra il suo lato migliore: un’esplosione di bellezza

La nota attrice di cinema Violante Placido ha un discreto seguito di fan e follower sui social network e soprattutto su Instagram su cui vanta 39 mila e 300 seguaci. Ieri sera la bella 44enne romana ha pubblicato proprio sul social più famoso per foto e video uno scatto in bianco e nero in cui è distesa su un divano con un vestito bianco e sorride con lo sguardo rivolto verso l’alto. È in gran forma e sprizza bellezza e sensualità da tutti i pori. Violante, figlia d’arte, suo padre è il noto attore e regista cinematografico Michele Placido, cominciò giovanissima a recitare in film di successo. Alcuni forse ricordano la sua interpretazione di Adelaide “Aidi” nel film ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo‘, protagonista femminile della storia tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Enrico Brizzi al fianco a un giovanissimo Stefano Accorsi che vestiva i panni di Alex. La pellicola è del 1996 diretta dalla regista Enza Negroni e all’epoca ebbe un discreto successo di pubblico e critica.

Lo scatto in bianco e nero di Violante Placido