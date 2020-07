Adriana Volpe, aria di crisi con il marito che balla con un’altra – Video

Sembra che sia ormai crisi tra Adriana Volpe e suo marito Roberto che in un video si mostra mentre balla abbracciato ad una cantante

Spira vento di crisi tra la conduttrice Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli. Non è passato inosservato infatti il video che l’imprenditore svizzero con cui la Volpe è sposata dal 2008 ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel video Parli si mostra a torso nudo mentre è abbracciato ad una cantante che intona con lui alcune note. Immagini riprese durante un’esibizione al karaoke che, vista la circostanza, hanno però alimentato le voci di una crisi con la moglie Adriana. La coppia insieme ormai da più di 12 anni ha anche una figlia, Giselle, nata nel 2011. Purtroppo questo video non è l’unico indizio che già da tempo farebbe pensare che la coppia stia vivendo un momento di crisi.

LEGGI ANCHE -> Alessandro Preziosi non è più single, nuovo amore per l’attore

Adriana Volpe e l’eterna querelle con Giancarlo Magalli

Visualizza questo post su Instagram Serata karaoke 🎤 live section 😜😜con la cantante in live👌#muaaiamstefany#song #funny#videoclip Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli) in data: 29 Lug 2020 alle ore 4:32 PDT

Per Adriana Volpe purtroppo non sembra essere un periodo sereno e il video mostrato dal marito è forse l’ultima notizia sgradita di questa calda estate. Da anni in effetti Adriana è turbata dall’infinito botta e risposta con l’ex compagno di lavoro Giancarlo Magalli. Una continua scambio di battute iniziate ai tempi di “I fatti vostri” quando i due erano compagni di lavoro e che negli anni non si è mai interrotta. Un astio che, a quanto rivelato da un altro componente del cast del programma Rai Marcello Cirillo, sarebbe nato quando Adriana Volpe durante una puntata della trasmissione avrebbe detto al pubblico l’età di Magalli. Un affronto che sembra aver mal sopportato il volto storico di viale Mazzini che da quel momento avrebbe iniziato a punzecchiare ripetutamente, sia in pubblico che in privato, la sua collega.

LEGGI ANCHE -> Katia Follesa il costume bianco, bellissime trasparenze: che forme…FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Una situazione decisamente intollerabile che ha portato Adriana Volpe ad abbandonare la conduzione de “I fatti vostri“