Adriano Celentano , ricordate suo figlio ? Il motivo della sparizione

Giacomo Celentano, il secondogenito di Adriano Celentano e Claudia Mori vive una vita marginale all’insegna della fede e dell’amore

L’unico figlio maschio di Adriano Celentano appare poco sui media, eppure ha intrapreso una carriera artistica. Giacomo Celentano infatti ha intrapreso la carriera come cantautore di musica cristiana e scrittore. E lo caratterizza ancora di più il suo forte attaccamento alla fede. Anche se a suo dire, questa sua caratteristica lo penalizza nel lavoro. Il cantautore, che oggi ha 54 anni, infatti lamenta che ogni volta che propone un suo brano, questo viene scartato immediatamente a causa della sua fede. Ma Giacomo Celentano non si arrende e continua a proporsi, poichè è ciò che gli suggerisce la sua fede. Giacomo ha avuto anche un periodo di depressione che lo ha portato ad allontanarsi dalla famiglia, e da buon scrittore ha raccontato la sua esperienza nel suo libro “I Tempi di Maria”. Il cantautore ha raccontato di aver passato momenti difficili, in cui credeva di essere malato gravemente. Per poi scoprire che in realtà la causa del suo stare male, era dovuta a dei brutti attacchi di ansia.

Giacomo Celentano e la sua storia d’amore con Katia

Giacomo Celentano è sposato dal 2002 con Katia Cristiano. Il loro matrimonio è felice e appassionato. Prima di sposarsi hanno passato qualche anno da fidanzati, e vista la forte indole religiosa di entrambi. I due hanno deciso di fare un voto di castità fino al matrimonio, come prevedono le regole della religione cattolica. Il loro è un amore sereno e sincero. Si sono conosciuti passeggiando, mentre Katia era con un’amica e cantava mentre camminava. Così si affaccia Giacomo chiedendo di chi fosse quella incantevole voce. Uno sguardo è bastato a fare innamorare i due.

La moglie Katia, racconta così la storia d’amore con Giacomo, durante il programma di Rai Uno, Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele alla quale i due hanno partecipato come ospiti l’anno scorso.

