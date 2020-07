Alessandro Preziosi non è più single, nuovo amore per l’attore

Alessandro Preziosi pare che abbia una nuova fidanzata, una bellissima bionda al suo fianco con il quale è stato pizzicato dai paparazzi

Alessandro Preziosi non è più single. Il bello e tenebroso attore napoletano pare che abbia trovato finalmente l’amore. Ha fatto sognare le donne di tutta Italia con tantissime fiction di successo ma certamente è rimasto nel cuore per il ruolo del principe Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa, set che gli ha permesso di conoscere quella che è stata per lui il suo grande amore, Vittoria Puccini, madre anche di sua figlia.

Una relazione importate ed intensa la loro che però è naufragata dopo alcuni anni anche se i due sono rimasti in ottimi rapporti per amore della loro piccola Elena. Dopo la Puccini Preziosi è stato fidanzato con Greta Carandini, ragazza più giovane di lui di sedici anni. Finita anche questa storia si è parlato di un flirt con Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann e poi più nulla. L’attore sarebbe rimasto da solo per parecchio tempo. Ora secondo le indiscrezioni raccolte da Oggi il bell’attore avrebbe un nuovo amore.

