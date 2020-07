Alex Zanardi, il direttore del Le Scotte: “I peggioramenti possono essere repentini”

A parlare di Alex Zanardi il professor Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’Ospedale Le Scotte di Siena, dove il campione era ricoverato.

Le condizioni di Alex Zanardi rimangono invariate. L’ex pilota a seguito del grave incidente avvenuto lo scorso 19 giugno, è stato trasferito all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver subito tre interventi ed una stabilizzazione presso il Le Scotte, nosocomio di Siena nel periodo immediatamente successivo al sinistro. A parlare del quadro clinico del pilota proprio il dirigente di quest’ultimo, il professor Roberto Gusinu.

Alex Zanardi, parla il direttore del Le Scotte di Siena: “Miglioramenti lenti, i peggioramenti sono repentini”

“I miglioramenti sono lenti, i peggioramenti invece sono repentini“. Queste le parole di Roberto Gusinu, direttore del Le Scotte di Siena, ospedale in cui immediatamente dopo l’incidente era stato trasferito Alex Zanardi ed è stato operato per ben tre volte.

Il professor Gusinu ha proseguito spigando, in merito alla possibilità che l’ex pilota abbia contratto un’infezione, che non è un’ipotesi così remota considerando che, quando i frangenti sono come quelli in cui versa Zanardi, è possibile che aumentino le situazioni di pericolo.

Dieci giorni fa dal nosocomio senese, Zanardi era stato trasferito presso il centro di riabilitazione di Villa Beretta dell’ospedale Valduce, a Lecco. A seguito di un aggravamento delle sue condizioni, il campione paralimpico è stato immediatamente ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto a nuovo intervento.

Il sostegno degli atleti: Don’t stop me now

I colleghi di Alex Zanardi hanno voluto mostrare il loro sostegno intonando ognuno in una sua personalissima interpretazione la canzone Don’t stop me now dei Queen. Una manifestazione di stima e vicinanza a Zanardi quella del movimento paraolimpico. Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, sul punto ha dichiarato: “La famiglia paralimpica si sta stringendo ad Alex Zanardi per fargli sentire tutta la nostra vicinanza. Intonando uno dei suoi brani preferiti il nostro intento è solo uno. Dire…Forza Alex!“.

Le condizioni di salute di Alex Zanardi continuano a tenere con il fiato sospeso non soltanto gli appassionati dello Sport, ma l’Italia intera. Lui simbolo di resilienza e forza d’animo rappresenta il simbolo della forza e del coraggio. Un vero esempio da seguire.