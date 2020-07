Anna Tatangelo sotto la doccia, solo slip e reggiseno: nessuna come lei – FOTO bollente

Pochissimi minuti fa, Anna Tatangelo ha condiviso sui social uno scatto hot. È sotto la doccia con un bikini da urlo e sfoggia un fisico da paura: il popolo del web si blocca

Visualizza questo post su Instagram ✨Challenge accepted✨ #womanenpoweringwoman Grazie a @giorgiaofficial @amorosoof ❤️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 28 Lug 2020 alle ore 1:47 PDT

Anna Tatangelo sfoggia un fisico spettacolare in una foto appena pubblicata su Instagram in cui si mostra sotto la doccia con slip e reggiseno del costume verde che indossa. Ogni secondo che passa aumentano i commenti di gradimento dei suoi fan e follower rimasti incantanti davanti a tanto splendore. I suoi ammiratori, ben oltre il milione e 600 mila scrivono complimenti, mandano cuoricini e “occhi innamorati” e anche qualche frase irripetibile. La Tatangelo come tutti i suoi seguaci sanno bene adesso è single, dopo la lunga relazione con Gigi D’Alessio, durata ben 15 anni insieme e da cui è nato il piccolo Andrea di 10 anni. Giorni fa sui social, la cantante di Sora ha pubblicato un’immagine molto carina proprio con suo figlio, che ha definito l’unico uomo della sua vita.

La foto hot di Anna Tatangelo in bikini sotto la doccia