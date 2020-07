Barbara D’Urso, il selfie davanti allo specchio: il seno esplode davvero – FOTO

Barbara D’Urso ha condiviso un selfie davanti allo specchio in cui indossa un vestitino di jeans molto scollato sul seno e una giacca sempre dello stesso tessuto

Visualizza questo post su Instagram Oggi caldo record 🔥 #hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Lug 2020 alle ore 3:30 PDT

La conduttrice di vari programmi su Canale 5, Barbara D’Urso, ha pubblicato un selfie su Instagram in cui è davanti allo specchio e indossa un vestito e giacca di jeans. La scollatura è in bella mostra, con il suo lato A che “esplode”. Il trucco è abbondante e appare molto in forma e bella. Ultimamente la D’Urso sta facendo impazzire tutti i suoi ammiratori con foto da capogiro sui social network, scatti al mare e in piscina come quello pubblicato ieri che ha ricevuto oltre mille e 500 commenti e più di 41 mila like. Nell’immagine (che possiamo ammirare sopra) la regina degli ascolti è in piscina e si mostra come una sirena con un fisico da paura nonostante sia in là con gli anni, 63.

LEGGI ANCHE -> Matilde Brandi, un fisico scolpito: boom di like per le sue forme – Foto

Il selfie davanti allo specchio di Barbara D’Urso