Beautiful, anticipazioni: la soap americana annuncia la pausa estiva, lasciando varie trame in sospeso. I fan non gradiscono.



Beautiful annuncia la pausa estiva, lasciando i fan con l’amaro in bocca. Dopo che la rivelazione sulla vera identità di Phoebe è stata rimandata per così tanti mesi, intrecciandosi con il giallo della morte di Emma, adesso il pubblico della famosa soap opera americana dovrà aspettare settembre per sapere come si concluderanno le trame lasciate in sospeso. Una decisione che non è piaciuta molto ai fan, che, a distanza di anni, non si sono mai abituati alla decisione della Mediaset di interrompere la distribuzione della soap nel mese di agosto.

Beautiful, facciamo il punto della situazione

Non c’è da stupirsi che i fan siano rimasti delusi dall’annuncio della pausa estiva: dati gli ultimi avvenimenti, le prossime puntate di Beautiful si prospettano burrascose. Liam ed Hope, pur amandosi ancora, hanno detto addio al loro matrimonio per il bene di Kelly e di Phoebe. Adesso lui vive nella casa in spiaggia di Steffy, ma i due hanno stanze separate e si definiscono solo amici. Peccato che, nel tentativo di mettere Liam in cattiva luce di fronte ad Hope e di conquistarsi in questo modo le attenzioni della ragazza, Thomas lo abbia drogato, provocando una reazione a catena di spiacevoli avvenimenti. Non del tutto in sé, Liam è finito a letto con Steffy, riaccendendo in lei la speranza di un futuro insieme. Nel frattempo Wyatt e Flo progettano la loro vita insieme, ma lei è tormentata dal terribile segreto che sta nascondendo: Beth è viva e molto più vicina ad Hope e Liam di quanto i due potrebbero mai immaginare. Ultimo ma non meno importane, le circostanze della morte di Emma non sono mai state chiarite. Nondimeno, vari personaggi nutrono dei forti e fondati sospetti nei confronti di Thomas.

Beautiful, cosa ci riserva il futuro?

Cosa succederà nelle prossime puntate è per lo più un’incognita e anche a noi piace scoprirlo pian piano. Ciò che sappiamo per certo è che, sempre più vicino alle nozze con Hope, anche Thomas verrà a conoscenza di un terribile segreto che lo riguarda. Nel frattempo Steffy subirà un terribile incidente, per mano di una sua vecchia conoscenza. Ma per la giovane figlia di Ridge e Taylor entrerà in gioco anche un nuovo interesse amoroso. Continuate a seguirci per saperne di più!

