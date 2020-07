Belen Rodriguez a Capri, sdraiata a terra a pancia in giù | Unica! – FOTO

Belen Rodriguez pubblica nuove foto pazzesche tramite il proprio profilo Instagram mentre sta trascorrendo un periodo di vacanza a Capri

Belen Rodriguez si trova in vacanza nel golfo di Napoli. Una porzione di ferie che la showgirl ha trascorso insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Non distante alla zona era presente anche l’ex Stefano De Martino. Con il ballerino si trova il figlio Santiago. Una volta concluse le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, la conduttrice ha viaggiato da Roma alla volta di Napoli.

Ad attenderla alla città partenopea vi era la sorella Cecilia che l’attendeva in barca. Le due poi con Santiago si sono poi dirette a Capri, nell’isola in cui è presente la meravigliosa grotta azzurra. Un mare splendido, da sogno così come il panorama unico al mondo.

