Caroline Receveur, l’attrice in costume bianco fa sognare : giù il cappello – Foto

Caroline Receveur, attrice francese, sta spopolando su Instagram anche in Italia. Quadi 4 milioni di follower, fa impazzire il web

Attrice, personaggio di spicco della televisione francese, è conosciuta maggiormente per la sua attività d’influencer e fashion blogger. Classe 1987, figlia dell’ex calciatore dell’ FC Metz Jacky, Caroline Receveur non si è di certo improvvisata. Ha sempre avuto una vocazione per il fashion system. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda a soli 14 anni. Si è trasferita dalla piccola cittadina natia di Epinal alla volta di Parigi per inseguire il suo sogno.

La stroncatura definitiva che l’ha allontanata dall’attività di modella però è stata a causa della sua altezza, ritenuta troppo bassina per poter continuare tale carriera.

When… in my living room, with @kenzalebas

Non si è persa d’animo. Ha percorso parallelamente altre strade. Ha partecipato a numerosi programmi tv oltralpe (tra cui la versione francese di Ballando con le stelle), ha creato un popolare brand di prodotti detox, ma soprattutto è l’attività sui social network e sul suo fashion blog ad averle donato tanta notorietà.

Legata sentimentalmente al modello Hugo Philip, insieme a lui ha un figlio, il piccolo Marlon, nato nel 2018.

Caroline Receveur, un dea in bianco