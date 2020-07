Covid-19, l’agenzia italiana del farmaco ha dato l’ok per la sperimentazione del vaccino made in Italy.

L’emergenza coronavirus non è affatto finita: dopo alcune settimane con un trend positivo, la risalita della curva dei contagi inizia a preoccupare. Secondo gli ultimi dati, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379 nuovi casi e 9 decessi. Nei laboratori di tutto il mondo stanno cercando la soluzione per debellare il virus: tantissimi vaccini sono già in fase di sperimentazione. L’Agenzia Italiana del Farmaco, qualche ora fa, ha dato l’ok per la sperimentazione sull’uomo del vaccino prodotto dall’azienda bio-tecnologica italiana ReiThera.

