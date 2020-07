Daydreamer, Can Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore che sta facendo impazzire tutto il mondo negli ultimi anni

Can Yaman è l’attore protagonista di Daydreamer. Negli ultimi anni sta facendo girare la testa a tutto il mondo, con le fiction in cui recita sempre come protagonista. Con il suo fascino, il suo charme, il suo fisico mozzafiato e il suo sorriso, ha conquistato proprio tutti. E dopo i numerosi ruoli che ha interpretato, quanto ammonta ad oggi il suo patrimonio?

Daydreamer, Can Yaman quanto guadagna? Non lo avreste mai immaginato

Con Daydreamer, Can ha raggiunto l’apice del successo quest’estate. La serie, infatti, sta piacendo così tanto che probabilmente continuerà ad andare in onda pure in autunno, a giorni alterni con Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne. Ogni giorno la serie su canale 5 sta facendo record di ascolti: un successo inaspettato e strepitoso. In questi giorni, stiamo vedendo Can e Sanem alle prese con una guerra “fredda” dopo il loro primo bacio. Sanem ha deciso di rinunciare alla loro storia d’amore perché non riesce a stare bene con se stessa dopo che lo ha riempito di bugie, complottando inconsciamente con il fratello Emre.

Insomma, Can sta riscuotendo un successo incredibile con quest’ultima serie, e si vocifera che il suo patrimonio si aggiri attorno ai 3 milioni di euro. Non abbiamo la conferma ufficiale, ovviamente, ma tenendo in conto i tanti ruoli interpretati e i riconoscimenti, la cifra dovrebbe essere più o meno questa qua.

