Diletta Leotta, gambe coperte e sorriso costante, i suoi fan impazziscono -FOTO

Diletta Leotta è pronta a staccare la spina per qualche mese, è tempo di vacanze per la reginetta del calcio. Il suo saluto è molto sensuale

Diletta Leotta saluta il suo pubblico e se ne va in vacanza. Finalmente anche per lei sono arrivate le vacanze e meritato riposo dopo mesi post lockdown molto frenetici tra radio e campionato. La giovane ama il suo lavoro, e la sua passione e il suo talento l’hanno resa quella che è, una ragazza determinata con molta voglia di fare e di trasmettere. Ma veniamo al dunque, con chi trascorrerà le vacanze la bella Leotta? A quanto pare la presentatrice si è lasciata con il pugile Daniele Scardina, i due non hanno più postato foto insieme e non hanno lasciato nessuna dichiarazione. Ma qualcosa non va.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Mercedesz Henger la migliore di sempre : glutei di marmo scolpiti – FOTO

Diletta Leotta, il lato b e gambe da impazzire