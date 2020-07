Elisa Toffoli, la cantante friulana mostra il suo lato sensuale e dolce – FOTO

Elisa Toffoli festeggia il suo primo live dopo l’emergenza Covid con alcuni scatti che mettono in luce tutta la sua dolcezza e sensualità.

Elisa Toffoli, nota al grande pubblico semplicemente come Elisa, è ad oggi una delle cantanti più in vista del panorama musicale italiano. Sui suoi profili social, la cantante tiene costantemente aggiornati i propri fan sulle iniziative che la riguardano e, proprio qualche giorno fa, ha dato l’annuncio di un concerto che si terrà domani 1 agosto. “I biglietti del concerto del 1 agosto ai Laghi di Fusine sono esauriti in pochi secondi” ha detto, condividendo l’entusiasmo di quanti, dopo il lungo stop dovuto al Covid, non vedono l’ora di tornare sotto ad un palco. A poche ore dal concerto, Elisa condivide alcune incantevoli foto. Clicca su “successivo” per vederle!

Elisa Toffoli, gli scatti per festeggiare il ritorno sul palco