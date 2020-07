Elisabetta Canalis, la sua vacanza in Sardegna non è ancora terminata. Dopo lunghi mesi lontana dalla famiglia, è il momento di stare insieme

Elisabetta Canalis si sta godendo la sua estate 2020 nel suo posto del cuore, la Sardegna. L’ex velina di origine sarda, nonostante si sia trasferita a Los Angeles per seguire l’amore della sua vita, non rinuncia ad trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia italiana e i suoi amici di sempre. Anche se è ormai una donna di successo, la showgirl non dimentica le sue origini e trasmette le tradizioni e la cultura italiana anche a sua figlia Skyler.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Aurora Ramazzotti, il rosa la rende ancora più bambola – FOTO

Elisabetta Canalis, è più bella del mare