Elisabetta Gregoraci, costume intero nero e fisico spettacolare – Foto

Elisabetta Gregoraci incanta sulla terra rossa con un costume intero total black che esalta il fisico spettacolare e le gambe mozzafiato, foto.

Elisabetta Gregoraci ha davvero poche rivali. La conduttrice di Battiti Live 2020, in vacanza in Sardegna, incanta indossando un costume intero totalmente black che mette in risalto il fisico spettacolare che allena quotidianamente con il pilates. Bellissima, con la pelle abbronzata e uno sguardo profondo, la Gregoraci conferma di essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

A lasciare senza parole i fans sono le gambe della Gregoraci, lunghe e snelle che ai fans sono piaciute tantissimo. “Che scatto meraviglioso. Inutile dire quanto sei bella e che fisico mozzafiato”, “Questa foto è bellissima”, “Sei di una bellezza, femminilità e sensualità disarmante”, “Sei un’opera d’arte”, scrivono i fans sempre più innamorati di lei.



