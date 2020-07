Federica Sciarelli imbarazza il pubblico di Chi L’ha Visto: “Studiamo insieme l’organo maschile”

Gaffe incredibile di Federica Sciarelli durante il programma televisivo di Chi L’ha Visto: “Scopriamo il c..o”. Telespettatori infuriati dalle risate

Federica Sciarelli sull’onda della Clerici durante le performance televisive di conduzione nei palinsesti Rai delizia i telespettatori con una gaffe poco raffinata.

Si trattava dell‘ultima puntata del programma condotto dalla Sciarelli, Chi L’ha Visto prima della pausa estiva. La conduttrice è stata beccata in flagrante, mentre si congedava dal suo amatissimo pubblico, appassionato di gialli irrisolti e avvenimenti di cronaca nera.

Gli addetti giustificano l’uscita inappropriata della giornalista della Rai, come sintomo di stanchezza e stress accumulato anche in periodo lockdown, quando Federica Sciarelli combatteva contro il nemico invisibile per l’ottenimento dei propri diritti, nonostante le evidenti difficoltà di gestione dei suoi inviati sul posto di lavoro.

Federica Sciarelli ha dato un pò di brio alla tristezza e lo stupore delle vicende che tengono banco tra gli addetti della sua trasmissione e si è esibita in una debolezza discorsiva che ha generato scocconi e scompiglio tra i telespettatori del pubblico di Rai 3.

Federica Sciarelli e l’ “uscita” sconcia dal suo programma: la reazione dei fan