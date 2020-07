Ginevra Lamborghini come la Marcuzzi, solo slip in mostra – FOTO

Gambe sexy e ultra abbronzanti per Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra col fisico asciutto e lucente: una costellazione di like su Instagram

“Buon sangue non mente” è il motto dell’eccellenza per la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini al centro delle attenzioni in questa estate calda e bollente.

Un boom di visite sulle pagine social personali per un talento emergente non solo nel campo del Gossip e della bellezza incandescente. Ginevra include nel suo ricco bagaglio di crescita, la passione per la musica ereditata dalla sorella maggiore. “Per me la musica è magia, irta di pensieri nascosti e parole che lascio in giro, in libertà”.

La comunicazione per lei è fondamentale non solo a livello personale, ma anche sul piano didattico, che con il tempo ha assunto un’enorme importanza. Oggi Ginevra è l’imprenditrice modello della famiglia Lamborghini grazie agli studi intrapresi all’università. Una ricchezza in più posseduta come contorno alle inedite cover musicali che si diletta ad ascoltare e scrivere di suo pugno.

Ginevra Lamborghini, effetto Elettr(a)ico su Intagram: i fan sognano

Sulle orme della sorella Elettra, Ginevra Lamborghini fonda le iniziative social con scatti davvero bollenti, che accendono un’estate già rovente di suo. La new model di famiglia ha arricchito le pagine di Instagram, facendo sognare la platea.

Ebbene un sogno ad occhi aperti dopo i selfie di Ginevra, nel luogo di vacanza più a cuore. E’ proprio in questa circostanza che nasce in lei il desiderio di diventare una Big dello spettacolo, come l’elettrica e possente sorella Elettra.

Il sequel fotografico ritrae una Ginevra in versione turista di notte, mentre passeggia con in dosso un vestitino a pois e un dècollète disteso e scevro di ogni difetto. Dalla notte al mattino seguente, dove la dolce 25enne di Bologna mostra un primo piano, interamente dedicato alle sue lisce e nobili gambe.

Abbronzatura doc dalla vita in giù e le parti intime, nascoste da quel costume argento brillantinato, stile Alessia Marcuzzi fanno di Ginevra una piccola star in rampa di lancio.

