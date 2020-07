Hanno vinto Sanremo 1996, come sono diventati e cosa fanno ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 1996 fu la prima edizione in cui il premio della critica venne intitolato a Mia Martini, scomparsa l’anno prima e fu la quinta e ultima kermesse canora presentata da Pippo Baudo, che l’aveva condotta per i precedenti quattro anni

Sanremo 1996 fu il Festival in cui Elio e Le Storie Tese vinsero il premio della critica intitolato proprio da questa edizione a Mia Martini con la canzone ‘La terra dei cachi‘, diventato poi un tormentone musicale per tutto l’anno. La band si aggiudicò anche il secondo posto e sul gradino appena sotto si piazzò Giorgia con ‘Strano il mio destino’, la cantante, solo l’anno prima, era stata la vincitrice del Festival con ‘Come saprei’. Al 6° posto troviamo alla 46esima edizione del Festival Massimo Di Cataldo con ‘Se adesso te ne vai‘, canzone che ottenne un bel successo in radio e tra i giovanissimi.

I vincitori di Sanremo 1996

I vincitori del Festival di Sanremo 1996 furono Ron e Tosca con la meravigliosa ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni‘. Tosca ha partecipato anche all’edizione del 2020 di Sanremo e si è posizionata sesta con ‘Ho amato tutto‘, che ha vinto anche il premio Bigazzi dell’orchestra per la miglior composizione musicale. Nel 2018 Ron ha partecipato alla kermesse canora con il brano ‘Almeno pensami‘, piazzandosi al quarto posto. E al momento è impegnato in un tour, iniziato nel 2019, che prende il nome dal grande cantante scomparso Dalla. La tournée infatti si chiama ‘Lucio‘ e l’ultimo album di Ron infatti è una serie di duetti tributo al cantautore bolognese.

Classifica dei 20 Campioni in gara al Festival di Sanremo 1996

1º Ron e Tosca Vorrei incontrarti fra cent’anni

2º Elio e le Storie Tese La terra dei cachi

3º Giorgia Strano il mio destino

4º Ivana Spagna E io penso a te

5º Neri per Caso Mai più sola

6º Massimo Di Cataldo Se adesso te ne vai

7º Al Bano È la mia vita

8º Aleandro Baldi e Marco Guerzoni Soli al bar

9º Amedeo Minghi Cantare è d’amore

10º Paola Turci Volo così

11º Michele Zarrillo L’elefante e la farfalla

12º Luca Barbarossa Il ragazzo con la chitarra

13º Federico Salvatore Sulla porta

14º Rossella Marcone Una vita migliore

15º Enrico Ruggeri L’amore è un attimo

16º Raffaella Cavalli Sarò

17º Gigi Finizio Solo lei

18º Paolo Vallesi Non andare via

19º Riccardo Fogli Romanzo

20º New Trolls e Umberto Bindi Letti

21° Dhamm Ama

22° Mara Non è amore

23° Fedele Boccassini Non scherzare dai

Il Video di ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’ di Ron e Tosca a Sanremo 1996