Italia, il triste primato per una malattia letale

Un triste primato per l’Italia: il nostro è il paese dell’Unione europea in cui si muore di più per epatite virale secondo i dati del 2017

28 luglio giornata mondiale dedicata alla prevenzione contro l’epatite. L’Eurostat in quest’occasione ha fatto sapere che l’Italia, secondo i dati del 2017, è il Paese con il primato in Ue per numero di morti all’anno. Con i suoi 33 morti di epatite virale ogni milione di abitanti, l’Italia è in testa alla classifica, seguita dalla Lettonia (31) e dall’Austria (19).

Agli antipodi della classifica ci sono invece l’Olanda, con due morti ogni milione di abitanti, la Slovenia con un solo decesso e la Finlandia con 0.4. “In totale – scrive l’Eurostat – nell’Unione europea 5500 decessi sono da attribuire all’epatite virale e mentre gli uomini e le donne sono quasi ugualmente interessati, quelli con più di 65 anni hanno maggiori probabilità di essere colpiti, ne sono quasi due terzi del totale”.

Sempre l’Eurostat spiega però che per avere un confronto equilibrato tra tutti i Paesi, il numero assoluto dei morti per epatite deve essere calibrato alle dimensioni e alla struttura interna della popolazione.

Il primato italiano rimane anche se osserviamo i dati per singola regione. Con i suoi 53 morti, la Sardegna è la regione con più morti in assoluto, superando anche la media nazionale. Alla Sardegna seguono la Puglia (51 decessi per milione di abitanti), Basilicata e Campania (entrambe con 49 morti), Calabria (42) e Sicilia (40).

Epatite, cos’è e sintomi più comuni

L’epatite è un’infiammazione del fegato che provoca dolore e gonfiore di quest’organo: la causa più comune è rappresentata dall’infezione da parte di uno dei sei virus dell’epatite (A, B, C, D, E, G), ma anche dovuta a sostanze tossiche (alcol, farmaci, funghi velenosi come l’Amanita phalloides), malattie autoimmuni e fattori metabolici che hanno in comune la capacità di compromettere più o meno gravemente la capacità di funzionamento del fegato.

Può essere acuta (della durata di 6 mesi circa per la sua risoluzione) o cronica (oltre i sei mesi) che si trasforma in cirrosi se non curata. Si tratta di una malattia subdola in quanto i sintomi non sono univoci ma possono sfumare in diverse componenti anche nel lungo periodo e quindi difficili da collegare alla malattia.

Questi possono manifestarsi in maniera brusca e violenta (epatite fulminante che porta al trapianto d’organo), sintomi generali di tipo similinfluenzale (febbricola, malessere ecc), sintomi specifici come dolori addominali localizzati o colorazione gialla della cute e delle sclere oculari (ittero).

