Per Justine Mattera ogni occasione è buona per fare delle foto da postare su Instagram. Il seguito del quale la soubrette può vantarsi è sempre folto.

Bellissima ogni volta di più, Justine Mattera ogni volta ci dà anche un buon esempio di come l’avere cura del proprio corpo possa fare la differenza. La 49enne italo-statunitense si fa vedere sempre in forma. Merito della tanta attività sportiva alla quale lei dedica buona parte del proprio tempo libero.

Tra corsa e soprattutto maratona, la Mattera da anni ha messo su un corpo invidiabilissimo. Tonico ed allenato, bellissimo da ammirare. E non a caso le tante fotografie in costume da bagno che stanno costellando il suo profilo Instagram riscuotono consensi a non finire. Lei è bellissima e rappresenta un esempio da seguire per chi vuole mantenersi in forma nel corso del tempo.

Justine Mattera, bella ed in formissima