Katia Follesa il costume bianco, bellissime trasparenze: che forme…FOTO

Katia Follesa ha pubblicato una foto sui social nella quale mostra ai suoi ammiratori di non essere soltanto brava e simpatica

Katia Follesa, simpaticissima e talentuosa attrice comica, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui i suoi tantissimi follower possono apprezzare aspetti solitamente noti. L’attrice si è mostrata distesa su una barca circondata dal mare cristallino. Il costume bianco intero riesce a mettere in risalto la pelle già ambrata e la generosità della sue morbide forme. Katia solitamente nelle foto che pubblica su Instagram tende a mostrare gli aspetti più noti del suo personaggio come la genialità e la simpatia. In questo scatto invece ha evidentemente voluto far vedere ai suoi fan che si può essere belle e talentuose allo stesso tempo.

La carriera di Katia Follesa