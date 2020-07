Katia Pedrotti, l’abbinamento tono su tono è perfetto: lato B da urlo – FOTO

Katia Pedrotti incanta e lascia senza fiato i suoi fan mostrandosi sui social con una perfetta scelta di colori per un look tono su tono

Bella come sempre Katia Pedrotti conferma di essere un personaggio molto attivo sui social. Attraverso la sua pagina Instagram infatti l’ex gieffina si mostra in tutta la sua bellezza scegliendo di indossare una mise che per quanto sportiva non nasconde certo il suo fascino. Una canotta beige abbinata a dei pantaloni perfetti per un’attività fisica. Le curve di Katia sono messe in risalto dall’elasticità degli indumenti scelti mostrando un lato B davvero invidiabile. Un’immagine che sembra essere la dimostrazione di quanto possa fare bene praticare sport. Seduta tra due grandi colonne di marmo, Katia riesce ad essere “abbinata” nella sua scelta dei vestiti da indossare anche con il mondo che la circonda. Una bellezza unica e inconfondibile che, se è possibile, è ancora di più esaltata dal gusto di Katia nella scelta degli abiti.

La carriera e la vita privata di Katia Pedrotti

La svolta per Katia Pedrotti arriva nel 2004 quando entra nella casa più spiata d’Italia, Katia è infatti tra i partecipanti della terza edizione del Grande Fratello. Una trasmissione che le cambierà la vita sotto tutti i punti di vista. Oltre alla grande popolarità raggiunta grazie al programma di Canale 5, all’interno della casa conoscerà anche quello che poi diventerà suo marito. Tra le persone con cui Katia dovrà concorrere c’era anche Ascanio Pacelli con cui inizierà una relazione già all’interno del Grande Fratello e che sposerà nel 2005. Dopo l’esperienza del reality, presenta insieme al marito “Una valigia per due” mentre Katia diventa una delle ospiti abituali di Barbara d’Urso.

Dopo il matrimonio le apparizioni di Katia in tv diventano sempre meno frequenti, a quanto pare infatti ha deciso di dedicarsi quasi completamente alla sua famiglia che intanto si è arricchita di due figli.