Laura Torrisi, la bellissima attrice Siciliana è in vacanza a Tropea, con sua figlia avuta dal matrimonio con l’ex marito Leonardo Pieraccioni. La bella attrice incanta i suoi follower tra scatti sensuali in costume e scatti dolcissimi con la figlia Martina al mare. Era il 2007 quando Laura ha interpretato Miranda nel film che l’ha resa nota a tutta Italia, “Una moglie bellissima” di Pieraccioni. Sul set del film è anche nato il loro amore dalla quale è nata poi Martina.

Il regista stava preparando il film “Una moglie bellissima” e un giorno ha visto sul giornale la foto di Laura che sponsorizzata una linea di bikini. Dopo aver visto la foto ha chiamato la bella ragazza trovata sul giornale, e le ha chiesto di essere la protagonista del suo film. Una storia bellissima la loro durata 5 anni prima di separarsi di comune accordo. E oggi che ha 40 anni Laura è ancora bellissima e lascia mozzafiato con il suo fisico statuario.

La carriera e la vita privata di Laura Torrisi

L’attrice catanese, ha recitato in molti film tra cui “Sharm el Sheikh-Un estate indimenticabile” e la miniserie su Canale 5 “Il peccato e la vergogna”, altra serie di successo interpretata da Laura al fianco di Gabriel Garko è stata “L’onore e il rispetto”. Le apparizioni più recenti sullo schermo risalgono al 2017 e 2018, quando ha interpretato un ruolo in “Le tre rose di Eva” e “Furore-Il vento della speranza”. A settembre 2019 è apparsa come concorrente per la versione di Amici di Maria De Filippi versione Celebrities.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della bella Torrisi, è giunta al capolinea la storia d’amore con il campione di rally, Luca Betti. Laura è tornata dunque single e si gode l’estate con la sua bambina tra uno scatto e un bagno al mare.

