Che splendore Ludovica Pagani. La biondissima originaria di Bergamo mette in mostra tutta la bellezza che la contraddistingue. Followers al settimo cielo.

Indicata dai più come la “nuova Diletta Leotta”, Ludovica Pagani di certo possiede tutte le carte in regola per tentare di oscurare il lungo regno della 28enne siciliana su Instagram. Anche lei è una giornalista sportiva, al pari del celebre volto televisivo di DAZN. E come Diletta, pure Ludovica è biondissima, bellissima e prorompente.

Originaria di Bergamo, la 25enne Pagani ha dalla sua già alcune comparsate in televisione. Ma è soprattutto sui social che sta coltivando, con ottimo profitto, la sua immagine. L’estate vuol dire vacanze anche per lei, che ci delizia con una serie di fotografie scattate direttamente in questa o quella località di mare. Lei è davvero uno spettacolo di quelli che vorremmo sempre vedere. Un vero esempio di sensualità e di femminilità , arricchite anche da una generosa dose di eleganza.

Ludovica Pagani, bella da fare mancare il fiato