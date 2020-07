Matilde Brandi, un fisico scolpito: boom di like per le sue forme – Foto

Matilde Brandi in tenuta da spiaggia incanta Instagram. Costume intero, caschetto super biondo e un fisico da far invidia alle ragazzine

Un fisico come quello di una ragazzina che far morire di invidia tutte, colleghe della sua stessa età e anche le più giovani. Matilde Brandi è in formissima e nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram incassa il sostegno del web che la segue e la ama da sempre. Ballerina, showgirl e attrice italiana superata la soglia dei 50 (quest’anno a febbraio ne ha compiuti 51) non dimostra e non sente il peso dell’età.

Sempre bella, vigorosa e raggiante mostra senza remore gli scatti della sua quotidianità. Ora si gode le vacanze Matilde e sull’ultima foto messa online indossa un costume intero variopinto, un mega bracciale al braccio destro e null’altro addosso. Caschetto biondissimo e uno sguardo da panterona. Seduta su un gonfiabile a forma di sedia, azzurro, a piedi nudi e gambe incociate posa per le pagine di Di più che le hanno dedicato un intero servizio.

“Grazie a @dipiu per il bellissimo servizio” scrive a corredo della foto. “E siccome non l’ho trovato in edicola perché era finito posto la foto che mi hanno fatto in studio” ha spiegato.

Un fisico scolpito il suo, frutto di un allenamento fatto di anni e anni di danza e una bellezza vera e genuina. Matilde si è sempre divisa tra televisione e teatro. E nella prossima stagione forse potremmo rivederla in tv. Ecco dove.

