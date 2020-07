Mercedesz Henger la migliore di sempre : glutei di marmo scolpiti – FOTO

Per Mercedesz Henger le vacanze non finiscono mai, prima Barcellona, poi Calabria e ora Forte dei Marmi. La sua estate all’insegna del relax e divertimento

Spagna, Calabria ed ora Toscana, Mercedesz Henger non si lascia scappare proprio niente, la sua estate è all’insegna del divertimento, cultura e relax. Ad accompagnarla in giro per il mondo è il suo fidanzato Lucas Peracchi, i due insieme si godono dei panorami mozzafiato ed una storia d’amore unica.

Mercedesz Henger, il suo lato B fa paura