Meteo, Italia bollente: le città più calde di oggi

Caldo africano su tutta la Penisola e termometro che sfiora i 40 gradi. Le previsioni meteo annunciano un week end rovente e città a bollino rosso

L’Italia continua ad essere nella morsa del caldo. Le temperature salgono a dismisura e l’afa si fa sentire. Un’Italia bollente per questa fine di luglio ed inizio di agosto. Il caldo africano sta investendo tutta la penisola, da Nord a Sud senza distinzioni e per oggi, venerdì 31 luglio, si prevede una giornata a dir poco rovente. Tutta colpa dell’anticiclone africano che ci riporta la settimana più calda dell’estate 2020.

Valori altissimi che sfiorano anche i 40 gradi e dieci città con bollino rosso per oggi. Ecco che scatta l’allerta che ha fatto emanare al Ministero della Salute il bollettino includendo: Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Questi i luoghi più a rischio caldo rovente e afa per oggi. Preoccupa anche l’umidità con livelli anche alti e di notte.

Il Ministero sulla sua pagina ufficiale ha ricordato che le ondate di calore “si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione”.

Condizioni climatiche queste che possono essere un rischio per la salute della popolazione e in particolare per le fasce più fragili come bambini e anziani. In questo caso però il Ministero ha spiegato che i possibili effetti negativi possono verificarsi “sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio quali anziani, bimbi molto piccoli e affetti da patologie croniche”.

Meteo, bollettino rosso anche sabato per 14 città

Non andrà meglio nemmeno domani, sabato 1° agosto, nel primo week estivo di agosto che si preannuncia rovente e senza via d’uscita. Sabato così ancora picchi di temperature che sfiorano i 40 gradi e 14 città a bollino rosso. Ci sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

Ma il bel tempo e l’afa dureranno ancora per poco. Da domenica 2 agosto torneranno infatti i temporali per via di un fronte instabile in discesa dal Nord Europa. Ad essere interessato soprattutto l’arco alpino centro-occidentale con il serio rischio di grandinate.

