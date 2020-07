Miriam Leone, festeggia il “Nastro d’argento” con una FOTO speciale, bellissima

Miriam Leone festeggia la vittoria del Nastro d’Argento per “A cup of coffee with Marilyn” con una foto davvero speciale in cui è spettacolare.

Miriam Leone vince il “Nastro d’Argento” per “A cup of coffee with Marilyn”, il cortometraggio diretto da Alessandra Gonnella, ispirato al primo libro scritto da Oriana Fallaci dal titolo “I sette peccati di Hollywood” in cui la Leone interpreta una giovana Oriana Fallaci.

Dopo l’importante riconoscimento ricevuto, l’attrice ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno permesso di misurarsi con un ruolo così importante pubblicando la foto che vedete qui in alto e che, in pochi minuti, ha conquistato tutti con i fans che si sono precipitati a complimentarsi con lei non solo per la bellezza indiscutibile della foto, ma anche per lo straordinario talento con cui riesce a calarsi perfettamente nei vari ruoli che le vengono affidati.

