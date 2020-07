In uno scontro tra un’auto ed un camion, avvenuto questa mattina a Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza, un ragazzo di 27 anni ha perso la vita.

Un drammatico incidente stradale si è consumato nelle scorse ore lungo la strada provinciale 41 nel territorio di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza. Stando alle prime informazioni, un’auto con a bordo due ragazzi si sarebbe scontrata contro un camion nei pressi dello svincolo della Tangenziale Est Milano. Nell’impatto, il conducente della vettura, un ragazzo di soli 27 anni ha perso la vita sul colpo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 27enne. Trasportato d’urgenza in ospedale l’altro ragazzo che viaggiava sull’auto, ricoverato in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

Un morto ed un ferito, questo il drammatico bilancio dell’incidente verificatosi all’alba di stamane, venerdì 31 luglio, sulla strada provinciale 41 a Usmate Velate, comune in provincia di Monza e della Brianza. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Monza Today, intorno alle 4:30, un’auto su cui viaggiavano due ragazzi di 27 e 26 anni si sarebbe scontrata con un camion all’altezza dell’innesto con la Tangenziale Est Milano.

Sul posto è immediatamente intervenuto lo staff medico del 118 con diversi mezzi. Il personale sanitario non ha potuto far nulla per il 27enne alla guida del veicolo, di cui è stato possibile solo costatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. L’altro giovane all’interno dell’abitacolo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Illeso, riferisce Monza Today, il conducente del camion, un uomo di 46 anni.

Intervenuti presso il luogo della tragedia, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Monza. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica e le cause dell’impatto mortale.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi dei carabinieri, il tratto teatro del sinistro è stato chiuso al traffico.