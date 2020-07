Margherita, la madre di Nadia Toffa, ricorda la figlia in prossimità dell’anniversario della sua morte e rivela un amore speciale provato dalla giornalista de Le Iene

Il 13 Agosto sarà un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa. La giornalista, dopo aver affrontato per diverso tempo la battaglia contro il cancro non ce l’ha fatta. Nadia continua a essere ricordata per la sua forza e per l’amore provato nei confronti della vita. La sua positività, mostrata anche nei momenti più brutti, è stata di ispirazione per moltissime persone.

Accanto a lei in ogni momento c’è sempre stata la mamma, Margherita Rebuffoni Toffa, che viene ancora sommersa dall’amore del pubblico. Quello stesso amore provato nei confronti della figlia.

La rivelazione di mamma Margherita sull’amore di Nadia Toffa

In occasione dei Magna Grecia Awards tenutesi a Gioia del Colle, in provincia di Bari, si è svolta la serata evento intitolata “Cancer Survivor” e dedicata quest’anno proprio a Nadia. La madre Margherita è stata invitata anche per ritirare un premio a suo nome. Nel discorso di ringraziamento ha ricordato la figlia e alcuni momenti vissuti insieme proprio nella terra pugliese.

LEGGI ANCHE -> Luciana Litizzetto, gli auguri speciali a una persona speciale

La giornalista de Le Iene aveva infatti un rapporto speciale con la Puglia, dove era stata portata per la prima volta quando aveva appena un anno. “Nadia ha continuato ad amare questa terra per tutta la sua vita e per me essere qui, adesso, in questa serata dedicata a lei è davvero bellissimo“, queste le sue parole. Il 13 Agosto, che segna l’anniversario della sua morte, sarà una giornata emozionante per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla personalmente o anche solo attraverso lo schermo televisivo. Nadia Toffa, il suo sorriso e la sua storia continuano a occupare un posto nel cuore di tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter