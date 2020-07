Patrizia Pellegrino stesa su un prato, bellezza sensuale…FOTO

Patrizia Pellegrino si concede in una foto pubblicata sui social ai suoi fan mostrandosi in perfetta sintonia con la bellezza della natura che la circonda

Bella e sensuale come sempre, Patrizia Pellegrino sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui è completamente avvolta e in pace con la natura. Distesa su un morbido tappeto d’erba a bordo piscina, la bellissima attrice e showgirl indossa un bikini di una particolare sfumatura di verde dorato. I colori sul suo corpo quindi sono simili a quelli del mondo che la circonda, solo le sue forme, difficili da nascondere, tradiscono i suoi tentativi di mimetizzarsi. I lunghi e ricci capelli biondi le incorniciano uno sguardo vivace e un sorriso complice, il mix perfetto per completare l’immagine di una donna dalla bellezza esplosiva.

LEGGI ANCHE -> Katia Follesa il costume bianco, bellissime trasparenze: che forme…FOTO

La strepitosa carriera di Patrizia Pellegrino