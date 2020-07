Nella serata di mercoledì, un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia a Roma per aver picchiato la moglie ed aver gettato dell’acqua bollente sul figlio di 7 mesi.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Roma con le accuse di maltrattamenti personali e lesioni gravi. Secondo quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, il 41enne, cittadino marocchino, sotto i fumi dell’alcool avrebbe picchiato la moglie ed il figlio di 4 anni e successivamente gettato dell’acqua bollente l’altro figlio di soli 7 mesi. A fermare l’uomo ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato intervenuti presso l’abitazione della famiglia, allertati dai vicini che avevano sentito le urla provenire dall’appartamento. La donna aggredita ed i due bambini sono stati trasportati in ospedale dal personale medico del 118 giunto sul posto. I medici hanno riscontrato al piccolo di 7 mesi ustioni di I e II grado alla zona inguinale.

Nella serata di mercoledì 29 luglio un cittadino marocchino di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia a Roma. Secondo quanto riferito dalla redazione di Roma Today, l’uomo ubriaco avrebbe aggredito prima la moglie al culmine di un litigio e successivamente si sarebbe scagliato contro il figlio di 4 anni che era intervenuto per difendere la madre colpendolo al torace. Il 41enne avrebbe poi gettato dell’acqua bollente sull’altro figlio, un bimbo di soli 7 mesi.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini che, preoccupati per le urla provenienti dall’appartamento della famiglia, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto, in via dell’Omo, nel quartiere capitolino di Tor Tre Teste, sono intervenuti gli agenti del Commissariato Prenestino e della Squadra Mobile. La Polizia, come riferisce Roma Today, hanno fermato ed arresto il 41enne con le accuse di maltrattamenti personali e lesioni gravi.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura e trasportato in ospedale la donna ed i due figli. I medici avrebbero curato il figlio più grande e la donna dandole una prognosi di 10 giorni. Il bimbo di 7 mesi è stato ricoverato con ustioni di I e II grado alla zona inguinale.