Romina Power non le manda a dire ad Al Bano: “era meglio fare questo ..”

Romina Power prima di conoscere Albano, e diventare la coppia musicale più famosa d’Italia, recitava. La cantante svela che se non avesse mai incontrato Albano, probabilmente la sua carriera avrebbe proseguito nel cinema. Sicuramente il duo che hanno creato, ha fatto di loro una cosa sola. Quando la gente parlare di loro, parla di Albano e Romina, quasi se non esistessero l’uno senza l’altro. Da un lato è una cosa molto bella, dall’altro può dare fastidio, essere sempre identificati come l’altra metà di una cosa unica.

Il successo lo ottengono sopratutto insieme, perché ormai il pubblico li adora uno accanto all’altro. E certo non è stato facile negli anni mantenere questo rapporto lavorativo, conciliando la loro famiglia e successivamente il loro divorzio. Ma in un modo o nell’altro Albano e Romina hanno trovato il modo di ricongiungersi sul palco, ed incantare tutti i loro fan.

Albano ha dato a Romina la possibilità di avviare la sua carriera musicale, ma lei reclama la sua indipendenza artistica

Romina Power sicuramente deve molto ad Albano, per la sua carriera nella musica e lei stessa lo ammette. Lui l’ha spinta ad essere ciò che è oggi, le ha fatto passare tutte le sue insicurezze e la timidezza che aveva, a suo dire. Tuttavia a Romina piace reclamare la sua indipendenza artistica. Lei sarà anche arrivata dove è grazie al supporto dell’ex marito, e al duo infallibile che compongono da anni. Però Romina è una cantante affermata ormai, e vanta una carriera da solista non male! Ricordiamo che ha cantato una hit amata da tutti gli italiani “Il ballo del qua qua”. Certo il brano apparteneva all’album “Felicità”, dove era incluso anche Albano. Ma la protagonista del brano è lei, e grazie al balletto interpretato dalla cantante che accompagna la musica è diventato un successo.

Perciò Romina ci tiene a rivendicare la sua indipendenza artistica, anche nel nome. Infatti lei sostiene che quando presentano Albano e Romina, durante uno spettacolo. Lei ci tiene a voler aggiungere Power alla presentazione, il suo cognome.

