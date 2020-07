Sabrina Salerno, la borsa la copre ma ai fans non sfugge un dettaglio – Foto

Sabrina Salerno pubblica una foto su Instagram in cui una borsa copre iato A, ma ai fan non sfugge un dettaglio. Ecco quale.

Visualizza questo post su Instagram My beautiful bag…❤️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 31 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Niente foto in bikini, stavolta, per Sabrina Salerno che, tuttavia, riesce comunque ad incantare i fan con un dettaglio che non è sfuggito agli ammiratori più attenti. Se nelle foto in cui mostra tutta la sua bellezza fasciata dai costumi i fans si concentrano sulle sue forme, nella foto che vedete qui in alto, il dettaglio che ha conquistato tutti è lo splendido sorriso che illumina non solo il viso della Salerno, ma tutto ciò che la circonda.

“Rimani così, non crescere mai, grazie del tuo sorriso”, “Sei sempre seducente e bellissima!!”, “Che sorriso meraviglioso”, “Stupenda come il tuo sorriso”, scrivono i fans che la seguono sempre con tantissimo affetto.



Sabrina Salerno è uno spettacolo della natura: impeccabile in tutte le foto

Visualizza questo post su Instagram La giornata più calda di luglio…🔥🔥🔥 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 29 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Bellissima e sensuale in tutte le foto. Sia che indossi un bikini, ma anche un completo sportivo come quello che vedete qui in alto, il risultato per Sabrina Salerno non cambia. Dotata di una classe ed eleganza innate, la Salerno è sempre e comunque bellissima e raffinata. Oltre ad avere un fisico strepitoso, il portamento la rende ancora più sensuale.

Amata sia dagli uomini che dalle donne, la Salerno ha partecipato alla challenge con cui le donne, pubblicando una foto in bianco e nero, si sono unite contro la violenza sulle donne. E per lanciare il proprio messaggio, la Salerno usa anche una frase di una delle sue canzoni più famose. “Ho sempre sposato la solidarietà femminile, d’altronde siamo donne e oltre le gambe c’è di più’!!!!!“, ha scritto.

